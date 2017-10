“Hier hebben we al die tijd naar toegewerkt”

Antwerpen - Staat Tin Fingers op de drempel van de doorbraak? Als gevolg van de grote belangstelling is de releaseshow van hun eerste, zes songs tellende mini-cd No Hero EP vrijdag in Trix alvast van de bar naar de Club verplaatst. “Met deze groep willen we de wereld zien”, zegt Felix Machtelinckx, frontman van het Antwerpse vijftal.

Tin Fingers zijn geen groentjes meer. De groep bestaat al vijf jaar, heeft in 2016 het rockconcours De Zes gewonnen, is artist in residence in Muziekcentrum Trix geweest en kan een palmares met een aantal ...