Zijn 3 vrouwen en 31 kinderen rouwen: ‘Stier van Marcinelle’ overlijdt aan hersentumor

Hij had het grootse libido van het land, Serge Régnier (58). Zijn geuzennaam – de stier van Marcinelle – droeg hij met trots: 31 kinderen verwekte hij bij drie vrouwen. Zijn officiële echtgenote, haar zus, de buurvrouw én de kinderen blijven verweesd achter nu een hersentumor Régnier fataal is geworden.

Drie keer heeft het Henegouwse Marcinelle, net buiten Charleroi, een resem journalisten over de vloer gekregen. Eerst was er de mijnramp in 1956. Veertig jaar later de gruwelkelder van Marc Dutroux. De ...