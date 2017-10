Wie volgt rapper Yannis op als Kleine Stadsartiest?

Mechelen - Mechelen Kinderstad gaat op zondag 15 oktober op zoek naar een nieuwe kleine Stadsartiest die gedurende twee jaar de opvolger wordt van de Mechelse rapper Yannis Aghassaiy.

De winnaar mag twee jaar lang projecten uitwerken, waarbij zijn of haar talent getoond wordt aan de Mechelaars. Kan jij dansen als de meiden van K3? Of zingen als de jongens van Bandits? Schuilt er in jou een echte dichter, acrobaat, tekenaar of acteur? Schrijf je dan zeker in voor de Grote Talentenshow op zondag 15 oktober in zaal Moonbeat.

“Gedurende twee jaar krijgt de Kleine Stadsartiest, onder begeleiding van Mechelen Kinderstad en in samenwerking met de Kinderraad, de kans om zijn of haar talent voort te ontplooien”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld).

Tijdens de Grote Talentenshow in 2015 veroverde Yannis Aghassaiy de harten van het publiek en de jury met het nummer Als ik droom. Zo werd hij uitgeroepen tot de eerste Kleine Stadsartiest van Mechelen. Hij heeft onder meer twee keer op het hoofdpodium van Maanrock opgetreden, er werd een videoclip opgenomen, hij heeft een single uitgebracht en er is een cd in de maak.

Aan de talentenjacht kan zowel solo als in groep deelgenomen worden. Bij een solo deelname moet de deelnemer in Mechelen wonen en jonger zijn dan 12 jaar. Bij groepen moet drie vierde van de groep in Mechelen wonen en moeten alle deelnemers jonger zijn dan 12 jaar. De talentenjacht vindt plaats op 15 oktober in Moonbeat van 10 tot 16u, de nieuwe Kleine Stadsartiest wordt omstreeks 16.30u bekendgemaakt. Deelnemers kunnen inschrijven tot en met 6 oktober.

Inschrijvingsformulier en spelregels staan op www.mechelenkinderstad.be. kinderstad@mechelen.be