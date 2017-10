Karen Damen maakt eigen plaat en geeft optreden in Lotto Arena

Een eigen Nederlandstalige plaat begin 2018, een concert in de Lotto Arena en een docusoap om dat allemaal in beeld te brengen: de solocarrière van Karen Damen heeft eindelijk vorm gekregen.

De geplande solocarrière van Karen Damen (42) is na maanden speculatie eindelijk concreet: begin 2018 komt ze met een eigen, Nederlandstalig album. Een idee waarmee ze naar eigen zeggen al sinds haar zevende rondloopt, en waarvan de uitwerking dit voorjaar op Vier te zien zal zijn in het nieuwe programma Karen Maakt een Plaat. In november krijgen de (toekomstige) fans al een voorsmaakje, want dan wordt de eerste single gelanceerd.

“Dat is mijn grote droom die uitkomt”, zegt ze. “Ik was als kind stikjaloers op Kinderen Voor Kinderen. Die waren ongeveer even oud als ik en die hadden al hun eigen plaat uit. Ook bij ieder kindsterretje uit die periode dacht ik: dat wil ik ook!” Duizenden optredens, honderdduizenden fans en miljoenen platen met K3 deden die plannen even in de ijskast belanden, maar verdwijnen deden ze nooit.

De plaat draagt volledig Damens signatuur. “Ik wil dat het album écht van mij is, zowel tekstueel als in muziek. Het moet zijn zoals ik ben: ontwapenend en gevoelig. Ik heb wel lang getwijfeld: zal ik in het Engels, Nederlands of Antwerps zingen?”

Sterven van de zenuwen

Haar muziek op de wereld loslaten doet Karen Damen in stijl: op 16 maart 2018 staat ze in de Lotto Arena. Talloze keren liet ze met K3 de zaal – een van de grootste van het land – vollopen, maar nu trotseert ze de spotlights voor het eerst alleen. “Ja, ik ben al nerveus. Ik voel kriebels in de buik en sterf tegelijkertijd van de zenuwen.”

Ze boekte de Lotto Arena overigens al in maart van dit jaar, exact een jaar op voorhand en nog voor er sprake was van concrete liedjes of zelfs muzikanten en een producer. En wanneer de voorverkoop voor het concert volgende week start, zullen de fans nog geen noot van dat nieuwe werk hebben gehoord. “Maar onze pa heeft toch al beloofd dat hij zal komen en op de eerste rij zal zitten. En die telt gelukkig voor veel.”

Met wie Damen samenwerkte voor haar soloplaat maakt Vier nog bekend.

De ticketverkoop voor het concert start maandag 09/10 om 9 uur via Vier.be