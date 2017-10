Kunst op het kerkhof

Turnhout - Het historische kerkhof in de Kwakkelstraat is sinds kort drie kunstwerken rijker. Leerlingen van de academie maakten ze in opdracht van de stad.

Karel Van De Ven maakte het beeld op de foto. Het is zijn eerste werk in Franse steen. Hij droeg het op aan zijn beste vriend, die te vroeg is gestorven. De titel van het werk zijn de laatste woorden van de vriend: Het is wat het is. Leo Gevers maakte een oneindige ring, omdat het leven niet stopt bij een overlijden. Het werk is niet overal gepolijst, omdat het leven ook niet altijd over gladde wegen gaat. Johny Roux maakte het derde beeld in zwarte granito dat de titel Circle of Life meekreeg. Lesgeefster Agnes Nagygyörgy heeft de kunstenaar begeleid in de opdracht.