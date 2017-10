Begrafenisondernemer specialiseert zich voortaan in dieren: “Baasje staat te vaak alleen met zijn verdriet”

Kontich -

Jan Gielis lanceerde vandaag, op Werelddierendag, de eerste uitvaartbegeleiding voor huisdieren: Janimalia. “Afscheid kunnen nemen van een dier is een onmisbare schakel in het rouwproces.” Gielis biedt als dienst onder andere een knuffelurne aan, een gezamenlijke wandeling naar de favoriete plek van het overleden dier, of een rouwmoment in de tuin.