Koertje van appartement helemaal zwartgeblakerd na brand

Merksem - De koer van een gelijkvloers appartementsgebouw in de Lebaudystraat in Merksem heeft ernstige schade opgelopen bij een brand. Het volledige appartementsgebouw werd tijdelijk ontruimd.

De brandweer heeft voorlopig het raden naar de oorzaak van de brand, maar kon wel bevestigen dat er aan de achterzijde van het gebouw “iets is geëxplodeerd”. Mogelijk gaat het om spuitbussen die in een kast op de koer stonden.

“Het blussen nam slechts tien minuten in beslag”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “Er was wel heel wat rookontwikkeling.” De muren van de koer zijn helemaal zwartgeblakerd en het schuifraam dat toegang geeft tot het koertje is gebarsten.

Voor de bewoners terug naar binnen mogen wordt het gebouw verlucht en doet de brandweer metingen in de appartementen.