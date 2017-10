Op werkbezoek bij Lore, de ziekenhuisjuf: “Tussen hun pijn en verdriet hebben die kinderen vooral afleiding nodig”

Herentals - Het ziekenhuis binnenstappen is zelden een leuke ervaring, maar wie de gang van de kinderafdeling in het AZ Herentals binnenstapt, wordt instant vrolijk door de versieringen en de spelende kinderen. Dat is deels de verdienste van Lore Torfs. Lore is van opleiding kleuterleidster, maar werkt sinds 2000 in het ziekenhuis als spelbegeleider. Op de dag van de leerkracht, 5 oktober, is er ook aandacht voor de ziekenhuisjuffen zoals Lore.

Niet alle kinderen die in het ziekenhuis belanden zijn er even erg aan toe. Maar echt goed is het zelden. “Laat me eerlijk zijn: de allerziekste kinderen komen hier in Herentals nauwelijks”, zegt Lore ...