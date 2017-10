Minister Tillerson zou president Trump “debiel” hebben genoemd, maar ontkent ontslag te overwegen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft tijdens een vergadering in juli in het Pentagon naar president Donald Trump verwezen met de term “moron” (debiel). Rond dezelfde tijd heeft hij ermee gedreigd zijn ontslag in te dienen vanwege diepgaande meningsverschillen met de president. Dat schrijft NBC News woensdag. De Buitenlandminister heeft tijdens een zeldzame persconferentie in een eerste reactie ontkend dat hij ooit met het idee speelde op te stappen.

“Ik ben benoemd door de president en blijf er zolang de president denkt dat ik kan dienen om zijn doelstellingen te bereiken”, aldus Tillerson vanuit Washington. Op een vraag over het gebruik van de term “moron” kwam er geen duidelijke ontkenning. “Ik ga me niet bezighouden met zoiets onbelangrijks.”

NBC baseert het nieuws op verschillende hooggeplaatste Amerikaanse bronnen, die zeggen dat vicepresident Mike Pence Tillerson enkele dagen na die woelige vergadering, op 20 juli, ontmoette om hem te vragen meer respect te hebben voor de president. De Buitenlandminister zou sindsdien “vooruitgang” gemaakt hebben, aldus de bronnen aan NBC. Toch borrelde het conflict afgelopen weekend opnieuw naar boven, over de communicatiekanalen die Washington met Pyongyang zou hebben.

Het is niet duidelijk of Trump op de hoogte gebracht werd van de term die zijn minister gebruikte. Nog volgens NBC hebben Pence en andere regeringsleden er bij Tillerson op aangedrongen dat hij geen ontslag zou nemen.

Foto: EPA-EFE

Voor Tillerson gedwongen werd tot zijn reactie had een adviseur van Tillerson aan NBC de berichten al ontkend. Tijdens zijn persconferentie zei Tillerson dat “Pence me nooit heeft moeten overtuigen om aan te blijven”.

Fake News

Ook Trump zelf reageerde woensdag al, via Twitter natuurlijk. “Wow, zoveel fake news vandaag. Het maakt niet uit wat ik doe of zeg, ze weigeren de waarheid te schrijven of te zeggen.” In een tweede tweet, later op de dag, verwees hij naar de dalende ratings van NBC. “Ze moeten hun excuses overmaken aan AMERIKA”, klonk het later nog.

Er doen al langer berichten de ronde dat het niet botert tussen Tillerson en Trump.

Wow, so many Fake News stories today. No matter what I do or say, they will not write or speak truth. The Fake News Media is out of control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 oktober 2017

NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 oktober 2017