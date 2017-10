21-jarige bromfietsster zwaargewond bij aanrijding, getuigen beletten dat aanrijder kan wegrijden

Antwerpen - Een ongeval op het kruispunt van de Amerikalei met de Graaf Van Hoornestraat op het Zuid in Antwerpen zorgde woensdagavond voor behoorlijk wat verkeershinder. De bestuurder van een bromfiets geraakte daarbij ernstig gewond.

Op het kruispunt van de Amerikalei met de Montignystraat raakte een jonge vrouw van net geen 21 woensdag zwaargewond bij een verkeersongeval. Volgens getuigen stak de vrouw met haar bromfiets de Amerikalei over richting de Montignystraat, waarop een autobestuurder die uit de noordelijke richting kwam haar aanreed.

De vrouw werd door de medische dienst naar het ziekenhuis overgebracht. “In eerste instantie leek het erop dat de bestuurder van de wagen wilde vluchten. Een aantal getuigen gingen achter de wagen aan, en uiteindelijk kwam hij tot stilstand in de Belegstraat”, verklaart politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

“De bestuurder van de wagen verklaarde aanvankelijk dat hij niet zelf achter het stuur zat, maar wel iemand die hij niet van naam kende. Hij liet weten dat hij niet de intentie had om te vluchten, maar dat hij de wagen van zijn vriend op een veilige plaats wilde parkeren. Getuigen verklaarden het tegengestelde en zeiden dat de man alleen in de auto zat.”

Op vraag van het parket werd het rijbewijs van de autobestuurder voor al zeker 15 dagen ingetrokken. De twee voertuigen waren zodanig beschadigd dat ze getakeld moesten worden. “Er is geen sprake van dronkenschap bij beide betrokkenen, het onderzoek is verder lopende.” De politie zorgde voor verkeersregeling, er was redelijk wat hinder omdat het slachtoffer in het midden van het kruispunt was terechtgekomen. Veel mensen bleven kijken naar het ongeluk, in de kijkfile gebeurde dan ook een kop-staartaanrijding.