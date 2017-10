Ex-man Meghan Markle werkt aan een reeks en het verhaal klinkt wel heel bekend in de oren

De Amerikaanse filmmaker Trevor Engelson, ook bekend als de ex-man van Meghan Markle, werkt momenteel aan een komische reeks over een vrouw die haar echtgenoot verlaat voor een prins. Say what? Het verhaal is niet volledig gebaseerd op de realiteit, maar het is wel duidelijk waar de man zijn inspiratie haalde.

Volgens de internationale media kwam de 40-jarige Engelson op het idee na een grappig gesprek met een vriend. De Britse krant The Telegraph schrijft dat de twee speculeerden over hoe het had kunnen lopen indien prins Harry hem en de ‘Suits’-ster uit elkaar dreef. Hij deed er nog een schepje bij: want wat als het echtpaar kinderen had gehad? Zou de strijd om het hoederecht dan complexer worden omdat er royalty mee gemoeid was?

Voor alle duidelijkheid: Engelson en Markle scheidden in 2013 na een huwelijk van twee jaar. Het stel heeft geen kinderen samen en prins Harry had in de verste verte niets met hun breuk te maken. Meer details over de reeks zijn nog niet bekend, maar televisienetwerk Fox, heeft wel reeds bevestigd dat er een “project in ontwikkeling is en een pilootaflevering wordt overwogen”. De officiële omschrijving van het project luidt als volgt: “‘Een scheiding is hard. Het hoederecht delen is harder. Het hoederecht delen met de Britse koninklijke familie wanneer je ex met een prins trouwt en de tabloids alles vanop de voet volgen, is van een ongekend niveau.”