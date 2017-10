Belgische tafeltennissers veroveren goud in dubbelspel op EK voor paralympiërs

Laurens Devos en Ben Ashok Despineux hebben op de slotdag van het EK tafeltennis voor paralympiërs in het Sloveense Lasko het dubbelspel in klasse 9 gewonnen. Ze versloegen woensdag in de finale de Italianen Mohamed Amine Kalem en Samuel De Chiara.

Het Belgisch team stak eerst de dubbel op zak met 3-1. In het enkelspel kon Devos het vervolgens afmaken tegen Kalem met 3-0. Een 2-0 eindwinst voor België.

België sluit dit EK af met drie medailles: goud voor Laurens Devos in het enkelspel klasse 9 (hemiplegie), goud voor het duo Laurens Devos-Ben Despineux in het teamevent (klasse 9) en brons voor Florian Van Acker in het enkelspel klasse 11 voor atleten met een verstandelijke handicap.