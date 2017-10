Ambulance met hoogzwangere vrouw krijgt klapband op Ring: politie zorgt tevergeefs voor escorte

Stekene / Antwerpen - Een ambulance van de Hulpverleningszone Waasland kreeg dinsdag op de Antwerpse ring een klapband. Aan boord: een hoogzwangere vrouw uit Stekene die met “uiterste hoogdringendheid” naar het UZ Antwerpen moest. Gezien de ernst van de situatie heeft de politie een voertuig gevorderd om het transport verder te zetten, dat meldt Het Laatste Nieuws en is bevestigd door de woordvoerster van de hulpverleningszone. Ondanks de inspanningen van de hulpverleners en politie heeft de baby het niet gehaald.

Gisterenochtend vroeg werden de hulpdiensten opgeroepen voor een zwangere vrouw in Stekene. Door medische complicaties moest ze horizontaal geëvacueerd worden uit de bovenste verdieping. “Er kwam ook meteen een MUG ter plaatse om de vrouw te stabiliseren voor transport”, vertelt Jolien Van Damme, woordvoerster van de Hulpverleningszone Waasland. “Gezien de ochtendspits werd ook meteen een politie-escort opgeroepen.”

Overigens moest de vrouw naar het UZ Antwerpen gebracht worden. “Normaliter wordt gekozen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar gezien de voorgeschiedenis van de patiënt en de aangeboden specialisaties van het UZ, moest de vrouw naar Antwerpen gebracht worden.”

Op de Antwerpse Ring kreeg de ziekenwagen een klapband. “Dat was uiterst onfortuinlijk, maar niemand die daar iets aan kon doen”. De woordvoerder benadrukt dat de klapband niets te maken heeft met het overlijden van de baby. “De ambulanciers hebben het voertuig te allen tijde onder controle kunnen houden, de ambulance is dus niet beginnen slingeren. Meteen daarna hebben de agenten van de escorte beslist een civiel voertuig op te vorderen om het transport verder te zetten. Wachten op een andere ambulance had langer geduurd. Tussen de klapband en het verderzetten van het transport zat hoogstens vijf minuten”, aldus nog de woordvoerder.

Eens in het ziekenhuis aangekomen bleken alle inspanningen tevergeefs. Het kind is overleden bij de geboorte.