Zelfbruiner smeren en dan sporten? Niet zo’n goed idee blijkt nu

Zelfbruiner smeren net voor je gaat sporten? Niet zo’n goed idee en dat heeft de Schotse Eve aan den lijve ondervonden. Na de sportieve inspanning stond de merknaam van haar legging... in haar been gedrukt.

“Dit is de laatste keer dat ik ga sporten met een zelfbruiner op”, twitterde de Schotse Eve na haar recentste sportsessie. Bij de tweet stond een foto van haar been waarin de merknaam Adidas gedrukt stond. De post, die met 42.000 likes op heel wat belangstelling kon rekenen, trok ook de aandacht van het sportmerk zelf. “Dit is voorbestemd, Eve”, reageerde Adidas op Twitter. “Wat een originele manier om ons merk te vertegenwoordigen.”

Nog een kleine tip voor Eve en andere gebruikers van zelfbruiner: lichaamsdelen, ingesmeerd met zelfbruiner, mogen de eerste zes tot acht uur niet nat worden door water of zweet. Ook die verkwikkende douche stel je beter nog even uit.

that’s the last time a work out with tan on btw ahahah pic.twitter.com/1y291bdZYw — eve ?? (@Evemallonxx) 1 oktober 2017