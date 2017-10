Getuigenissen overspel. “Vergeet één ding nooit: je hebt elkaar graag gezien”

Bieke Ilegems getuigt in haar boek over de relatiecrisis die ze drie jaar geleden meemaakte, toen haar man Erik Goossens een affaire had. Na deze moeilijke periode kan ze er nu over praten en vindt ze die openheid ook belangrijk. ”Veel koppels maken al eens een crisis door. Vaak houden ze de schijn hoog, maar dat wou ik niet.” Wij gaan op zoek naar getuigenissen van onze lezers.

Heb jij een gelijkaardige ervaring achter de rug? Ben je hier als koppel sterker uitgekomen? Hoe kan je het overspel van je partner vergeven?

Lees het verhaal van Bieke Illegems.

Hier kan je jouw verhaal vertellen. Jouw naam invullen mag, maar hoeft niet.

Getuigenis van lezer uit Antwerpen:

“Kan je hier over geraken? Kan je je partner vergeven? Ja, dat kan. Maar beter voorkomen dan genezen, wees daar gerust van. Het hangt ervan af waarom het gebeurd is en vooral, is er nog liefde voor elkaar. Want met goede wil kom je ver, maar zonder liefde is het zelfs niet nodig om te proberen. De vonk kan weg zijn. Het vertrouwen kan weg zijn. Er kan haat zijn. Maar die zaken zijn allemaal op te lossen als die liefde er nog is. wij maakten het ook mee en we werken nu al meer dan een jaar aan het herstellen.”

“Geloof me, het opgeven doet een pak minder zeer, een pak minder ruzie en is vooral veel gemakkelijker. Maar wij weten beide dat we elkaar graag zien. Dus opgeven doen we niet. en gelukkig maar, want beetje bij beetje gaat het altijd maar beter. Is er terug een beetje vertrouwen, is er terug plezier, zijn we niet meer angstig. En hoe doe je dat, er over geraken? Praten, eerlijk zijn, uw emoties bloot geven, vertellen over de frustraties, irritaties en durven ruzie maken. Meestal als er iemand vreemd gaat, is er eigenlijk een slecht evenwicht binnen de relatie.”

“Je moet naast elkaar komen te staan. Iemand gaat pas vreemd als dat evenwicht er niet meer is. Was dat evenwicht er wel, dan zou de bedriegende partner dat nooit gedaan hebben. Want dan ben je eerlijk en open naar elkaar. Er is altijd een reden als iemand vreemd gaat. Er zit dan altijd een kink in de kabel. Die zaken moet je allemaal te weten komen als je zoiets meemaakt. zonder de waarheid bleef je maar aanmodderen. Durven zeggen wat je eigenlijk niet wil zeggen.”

“Een relatietherapeut kan zeker helpen. die kunnen je helpen je gevoelens te verwoorden. Vergeet 1 ding nooit: je hebt elkaar graag gezien, dat had een reden! Fouten gebeuren, mensen zijn soms dom. Het gras is op het eerste gezicht soms wel groener aan de andere kant. Maar als je je eigen gras goed onderhoud en af en toe het onkruid er uit haalt, dan zal je zien dat je eigen gras eigenlijk veel langer groener is en zal blijven! Af en toe een rosse plek erin, dat is normaal hoor!”

******

Getuigenis van lezer uit Antwerpen:

Ik was een overspelige man en daar heb ik al twee jaar spijt van. Het is normaal dat er sleet komt op je relatie en ook al zie je elkaar nog zo graag is een zwak moment nooit uitgesloten. Hoewel overspel niet goed te praten valt, is het van groot belang de dingen niet zwart wit te zien en rekening te houden met heel wat factoren.

Ikzelf voelde me bijvoorbeeld vaak verbaal erg diep gekwetst door mijn echtgenote waardoor mijn respect voor haar ook afnam. Veel mensen worden overspelig wanneer ze net een dierbare verloren hebben en zich de vraag stellen: “Is het dit nu?” Hoewel ik mijn ex-vrouw doodgraag zag en met haar een verbondenheid voelde die ik waarschijnlijk nooit meer zal ervaren, heb ik enkele misstappen begaan.

Toen die uitkwamen barstte voor ons beiden een hel los die het einde zouden betekenen van ons huwelijk. Toen ik mijn ex-vrouw hoorde huilen ging dat door merg en been. het pijnlijkste was dat ik haar wilde troosten en er voor haar wilde zijn, maar dat ik de minst aangewezen persoon was dit te doen. De dag dat ze me verliet voelde alsof ze dood ging en daarmee kwamen acht jaar herinneringen met regelmaat naar boven. Elke herinnering deed pijn, maar het tij was niet meer te keren.

Natuurlijk leer je hier ook iets uit en ik zou iedereen het volgende willen meegeven: 1. Denk goed na over je overspel en stop er tijdig mee. je weet niet hoeveel pijn je je wederhelft ermee doet. Ooit was die persoon het centrum voor de wereld voor je. Werk daaraan en vlucht niet in iets anders. 2.Luister niet te veel naar je vrienden wanneer je bedrogen wordt. Niemand kan de innige band die je hebt met je partner voelen, laat staan inbeelden. Vrienden die je zeggen wat je moet doen hebben makkelijk praten. Hecht belang aan vrienden die oprecht luisteren. 3. Ga een tijdje uit elkaar en geef elkaar de tijd om na te denken. Eén van de redenen van overspel is vaak even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur of een gevoel wat gevangen te zitten. Geef mekaar ruimte en beslis wanneer de gemoederen wat bedaard zijn. Emoties zijn niet altijd een goede raadgever. 4.Probeer mekaar terug te vinden zoals het was in het begin en denk terug aan wat je samen hebt opgebouwd.

*****

Op een dag kwam ik thuis van mijn werk open de deur en zie mijn vriend in de zetel (liggend op elkaar) met een gewone vriendin van een van onze maten. Helemaal over de rooie vlieg ik naar hen twee sla helemaal in het rond. M’n vriend probeert mij tegen te houden, agressief zoals ik was, blijf ik roepen, tieren, slaan. Dat wicht heeft nog het lef om achter het hoekje te blijven staan. Na veel gehuil en gebrul is alles uiteindelijk bedaard. Het kost mij, nu nog steeds, veel moete om het te vergeten maar na verschrikkelijk moeilijke maanden zijn we er op vreemde wijze toch beter uitgekomen.

Graag zien doet iets met een mens... Vergeven kan, vergeten niet. Hij besefte goed dat het niet mocht en zag er zelf ook zwaar van af.. maar vertrouwen is nog steeds niet helemaal terug. Beetje bij beetje komen we wel terug, hoewel er toch wat downs zijn, zijn we er toch sterker van geworden. Hij zegt me ook steeds dat wat ik voor hem allemaal doe, niemand zou doen. Wij zijn van 0 begonnen en ik heb hem daar doorgehaald zolang hij dat blijft beseffen en zijn fouten blijft goedmaken zullen wij samen blijven, verklaar me gek maar ondanks alles ben ik toch gelukkig.

*****

Je kan hier niet uitkomen, hoe graag je elkaar ook hebt gezien en nog steeds ziet. Ontrouw is iets onacceptabel. Als je iemand graag ziet, kan je dat zelfs niet in je hoofd halen van je partner zo hard te kwetsen. Mensen gaan hier echt kapot aan. Je maakt jaren kapot enkel en alleen omdat jij jezelf niet kon bedwingen. Praat met je partner, zeg hoe je je voelt, ook al is je partner het hier niet mee eens: dan ben je toch eerlijk geweest en ga uit elkaar. Makkelijker gezegd dan gedaan, denken sommigen, maar dat is niet zo. Pak je boeltje en vertrek, want als je kan bedriegen en liegen en je huwelijk of relatie kapot maken, dan kan je ook op voorhand alles gewoon inpakken en vertrekken.