Dit is de hond met de langste tong ter wereld

Guinness World Records lanceert in 2018 een extra boek voor de vreemdste records. Deze keer zijn het echter geen mensen die de hoofdrol spelen, maar dieren. Met ‘Amazing Animals’ willen ze dieren de aandacht geven die ze verdienen. Mochi, een hond uit de Verenigde Staten, mag zich alvast de ‘Hond met de langste tong ter wereld’ noemen.

Mochi, een achtjarige Sint-Bernard, heeft met 18.56 centimeter de langste tong ter wereld volgens ‘Guinness World Records Amazing Animals’. Ze verslaat daarmee een Pekinees genaamd Puggy die een tong had van 11,43 centimeter. Puggy stond nog vermeld in de ‘gewone’ Guinness World Records, wat Mochi’s titel helemaal speciaal maakt.

“Op straat word ik zoveel aangesproken door voorbijgangers over de tong van mijn hond”, zegt baasje Carla Rickert. “Toen ik Mochi adopteerde was het liefde op het eerste gezicht, maar die lange tong heeft niet alleen maar voordelen. Zo heeft ze het extra moeilijk om te ademen, kruipt er vaak vuiligheid onder haar tong en is ze niet de beste in snoepjes vangen. Toch ben ik zeker dat Mochi heel erg blij is met haar titel!”