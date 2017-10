Man (50) riskeert 20 jaar cel voor doodslag op Argentijnse echtgenote

Arendonk - Voor de correctionele rechtbank in Turnhout is woensdagochtend het proces tegen Rens Van Herk (50) uit Arendonk gestart. De man staat terecht voor doodslag op zijn Argentijnse echtgenote Marta Fleitas (47). Het parket vordert 20 jaar celstraf tegen de verdachte.

Het slachtoffer werd in de nacht van 6 op 7 februari 2015 gewurgd in de woning van het koppel. Pas twee dagen later werd haar lichaam gevonden nadat de politie er een kijkje ging nemen, omdat vrienden al een paar dagen niets hadden gehoord van het koppel.

Rens Van Herk moet zich verantwoorden voor doodslag. De burgerlijke partij, Marta had een zoon uit een eerdere relatie, hoopt dat de wurging uiteindelijk zal gekwalificeerd worden als moord. “Hij heeft 1,5 à 2 minuten haar keel dicht geknepen. Hij moet op dat moment beseft hebben wat hij aan het doen was. Maar op geen enkel moment is hij er mee gestopt. Omdat hij met voorbedachtheid heeft gehandeld”, zegt Tom Van Gestel, één van de advocaten van de nabestaanden.

Rens Van Herk probeerde naar eigen zeggen zelfmoord te plegen nadat hij zijn vrouw had gewurgd. “Toen ik besefte dat ze dood was, wilde ik ook niet meer leven”, vertelde V.H. daarover bij aanvang van de zitting. De burgerlijke partij hecht geen geloof aan dat verhaal. “Als hij echt zelfmoord wilde plegen, had hij het vleesmes uit de keuken gebruikt, in plaats van een cuttermesje waarmee hij een snee van amper 1,5 centimeter maakte. De spoedarts in het ziekenhuis verklaarde dat hij kerngezond was. Dat kan niet als je twee dagen lang zelfmoord probeerde te plegen.”