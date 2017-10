Mode IN BEELD. Plastique fantastique bij Chanel

Het is elk jaar uitkijken wat ontwerper Karl Lagerfeld nu weer uit zijn hoed zal toveren voor de Parijse modeweek. Dan hebben we het niet alleen over de collectie van Chanel die hij voorstelt, maar ook op welke manier. Er was al de omgetoverde supermarkt, en vorig jaar zette Lagerfeld een miniatuurversie van de Eiffeltoren in het Grand Palais. Dit jaar smokkelde hij het decor van het Gorges du Verdon, een kloof waar de rivier Verdon door stroomt, in de Provence naar de tentoonstellingshal. Er waren rotsen met watervallen, waar het water van spatte. Gelukkig was de collectie erop afgesteld: de modellen droegen plastic laarzen, hoeden en handschoenen. (sir)