De Lijn knipt buslijn 36 in tweeën: “Niet langer tijdverlies aan Waaslandtunnel”

Linkeroever / Antwerpen - De Lijn heeft beslist om buslijn 36, die Linkeroever met de Rooseveltplaats verbindt, vanaf maandag 16 oktober in twee delen te splitsen. Hierdoor moet het tijdverlies door de verkeersdrukte in de Waaslandtunnel meer beperkt worden.

Buslijn 36 zal vanaf maandag 16 oktober uit de deeltrajecten 36L en 36R bestaan. Het eerste traject circuleert enkel op Linkeroever en bedient daar elk kwartier een lus tussen buurtsporthal IGLO en zorgcampus Hof ter Schelde. 36R verbindt dan weer Hof ter Schelde en de Rooseveltplaats. De bestaande haltes zullen ongewijzigd blijven. De regeling van de deeltrajecten geldt van maandag tot zaterdag van 7 tot 19 uur. Buiten deze uren rijden de bussen van lijn 36 hun klassieke traject.

Aan halte Van Eeden kunnen reizigers van 36L overstappen op de premetrolijnen, iets wat De Lijn aanraadt voor reizigers die het stadscentrum willen bereiken. De snelste verbinding is daar beschikbaar via premetrolijnen 3, 5, 9 en 15. Bussen van bundels 600 en 700 zorgen vanop de Rooseveltplaats voor de verbinding met de Tunnelplaats en het Sint-Jansplein.

“Om de verkeersdrukte in de Waaslandtunnel te slim af te zijn, knippen we buslijn 36 in twee”, zegt De Lijn-directeur Peter Van Walleghem. “Zo verliezen onze reizigers op Linkeroever geen tijd meer door de file in en aan de Waaslandtunnel. Het is niet de eerste keer dat we maatregelen nemen om geen last te hebben van de verkeersdrukte. Tram 8 en 10 laten we onder de werken aan het Operaplein rijden, bussen 295 en 500 stoppen aan de zuidrand van de stad. Zo verliezen ze geen tijd in opstoppingen en heb je als reiziger een snel alternatief voor de auto.”