Vlaanderen investeert in superkabel

Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil over heel Vlaanderen een supersnel datanetwerk aanleggen. Desnoods richt hij daar een nieuw overheidsbedrijf voor op, schrijft De Morgen woensdag.

De stroom van digitale gegevens explodeert en zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Vandaar dat Vlaams minister Muyters een supersnel datanetwerk wil uitbouwen in Vlaanderen. De bedoeling is glasvezelkabels tot bij de mensen thuis te brengen. “We moeten de ambitie hebben om koploper te worden, zelfs op wereldschaal”, zegt Muyters.

De maximale kostprijs loopt op tot 3 miljard euro, te investeren over 20 jaar. Muyters kijkt naar Vlaamse investeringsmaatschappijen als GIMV of PMV, maar ook naar steden en gemeenten en gasnetwerkbeheerder Fluvius (de fusie van Eandis en Infrax). Die laatste heeft de knowhow in handen, maar er zijn ook praktische voordelen. Wanneer de straat wordt opengelegd voor een nieuwe gasleiding, kan er meteen een glasvezelkabel worden getrokken.

Om zijn project te realiseren gaat de minister de komende weken overleggen met de providers Telenet en Proximus. Zij zijn zelf al volop bezig met de uitbouw van een supersnel netwerk, maar mikken volgens Muyters nog niet hoog genoeg.

Als beide operatoren Muyters’ ambities niet kunnen waarmaken, komt er begin volgend jaar een nieuw overheidsbedrijf dat de aanleg van de kabels moet superviseren. Mogelijk komt er een samenwerking, waarbij Vlaanderen de gaten in de bestaande netwerken dicht en de capaciteit opkrikt. Doen Telenet en Proximus helemaal niet mee, dan neemt Vlaanderen de hele uitbouw voor zijn rekening, wat de kostprijs dus zal opdrijven tot 3 miljard euro. De eerste kabel kan volgend jaar na de zomer in de grond.