Helft vrijgelaten gedetineerden moet terug naar de cel

Bijna de helft van de vrijgelaten gevangenen in ons land loopt een retourtje gevangenis op: 44 procent vliegt weer de cel in, meer dan de helft al binnen de twee jaar na de vrijlating. Dat blijkt uit het eerste onderzoek naar recidive in ons land door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, bericht Het Belang van Limburg woensdag.

In totaal werden 39.450 vrijgelaten gedetineerden in ons land onder de loep genomen. Meer dan vier op de tien vonden zich weer achter de tralies terug. “Voor meer dan de helft van die wederopgesloten veroordeelden gebeurde dat binnen de twee jaar. Bovendien blijkt het meestal ook geen eenmalige uitschuiver te zijn. Opnieuw de helft belandt nadien minstens nog eens twee keer opnieuw in de gevangenis”, aldus het onderzoek. Wel is dat meestal niet voor zo lang, één op de twee zat maximaal één jaar in de cel.

Mannen moeten zich vaker opnieuw aanbieden aan de gevangenispoorten dan vrouwen, jongeren tussen 16 en 20 jaar hebben vier keer zoveel kans als zestigplussers om weer op het foute pad te belanden. Wie heeft rondgelopen met een enkelband of in beperkte hechtenis heeft gezeten, heeft opvallend genoeg dan weer wel minder kans op een ticketje gevangenis.

Bij gevangenen met een (problematische) drugs- of alcoholverslaving is recidive hoog: 75 procent had vlug na de vrijlating opnieuw een dossier bij het openbaar ministerie voor zijn/haar rekening. Vier op de tien werden al snel weer veroordeeld.