Dader schietpartij Las Vegas installeerde camera’s in hotelkamer

De dader van de bloedige schietpartij in Las Vegas was zeer goed voorbereid, zegt sherrif Joseph Lombardo. Zowel in als buiten de hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay hotel in het centrum van de stad had dader Stephen Paddock camera’s geïnstalleerd. Er zijn in totaal 47 wapens aangetroffen, zegt de Amerikaanse organisatie voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven (AFT).

Ook op een opdienwagentje was een camera bevestigd. De dader wou zou de politie in de gaten kunnen houden, zegt Lombardo. De FBI onderzoekt momenteel de camerabeelden, geeft de sherrif nog mee.

Foto: AP

De schietpartij zou ongeveer negen minuten geduurd hebben. In die tijd bracht Paddock 59 mensen om het leven, 527 mensen raakten gewond. In de hotelkamer trof de politie 23 wapens aan. Op sociale media werden beelden van die wapens, waaronder enkele krachtige machinegeweren, verspreid, dit tot grote ontsteltenis van Lombardo.

Jill Snyder van de AFT verduidelijkte tijdens een persconferentie dat er “47 vuurwapens in beslag genomen zijn op drie verschillende locaties”. Snyder bevestigde dat twaalf wapens die in de hotelkamer waren aangetroffen, gebruikt konden worden als een automatisch vuurwapen.

De vermoedelijke partner van de 64-jarige Amerikaan, de Australisch-Filipijnse Marilou Danley, was op het moment van de schietpartij in haar geboorteland. De luchthavenautoriteiten zeggen woensdag dat de vrouw onderweg is vanuit de Filipijnen naar de VS. Ze stapte samen met enkele FBI-agenten op het vliegtuig in Manila richting Los Angeles. De 62-jarige Danley kwam op 25 september aan op de Filipijnen vanuit Hongkong. De politie beschouwt haar als een verdachte nadat bleek dat Paddock duizenden dollars heeft overgeschreven naar haar bankrekening op het Zuidoost-Aziatische eiland.

De Amerikaanse president Donald Trump kwam dinsdag in het Witte Huis nogmaals terug op de

Foto: EPA-EFE

ergste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Trump liet verstaan de wapenwetgeving in de VS te bekijken wanneer de tijd het toelaat, zonder verder in detail te treden.