Er worden 100 extra inspecteurs aangeworven om de sociale fraude in grote steden zoals Antwerpen aan te pakken.

Ook gaan de verschillende inspectiediensten nauwer samenwerken om malafide ondernemingen en vzw’s te controleren en waar kan te sluiten.

“De harde aanpak is verantwoord, want sociale fraude kan de cohesie in een buurt ondermijnen”, zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld).

STANDPUNT. Met vereende krachten tegen sociale fraude