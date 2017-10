Met vereende krachten tegen sociale fraude

Extra mensen en middelen én een gecoördineerde aanpak, dat is de juiste methode om sociale fraude aan te pakken. Het plan dat staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer in deze krant voorstelt, zit goed in elkaar. En het is een opsteker voor de grote steden. Sociale fraude is altijd en overal in het land even verwerpelijk, maar als dit misdrijf in de steden niet onder controle geraakt, kan het stedelijk weefsel serieus ontwricht geraken.

Een stad wordt alleen maar mooier, beter en aantrekkelijker met een goed draaiende horeca, winkels en andere zaken die voor tewerkstelling zorgen en die de economie doen draaien. Als steeds meer zaken in handen komen van malafide zakenlui die zich niet aan de regels houden, kunnen ook gezonde winkels niet meer gedijen. Wie zijn zaak correct runt en zijn personeel correct betaalt, kan niet op tegen uitbuiters en sociale fraudeurs. De reguliere zaken verdwijnen, de malafide blijven over. Op de duur kan een stadswijk daar behoorlijk onder lijden. Daarom dus richt De Backer zich met zijn plan vooral op de steden.

De staatssecretaris zet niet alleen een pak extra inspecteurs in, hij wil ook protocollen afsluiten met verschillende diensten om de sociale fraude met vereende krachten aan te pakken. Coördinatie is in dit proces misschien nog belangrijker dan het aantal mensen dat op pad wordt gestuurd. Gezondheidsinspectie, politie en indien nodig parket moeten van in het begin samenwerken met de inspecteurs die op pad gaan. Het heeft geen enkele zin om controles uit te voeren en inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen als er ook niet snel iets met die vaststellingen gedaan wordt. Het plan-De Backer kan alleen maar slagen als de opvolging correct en snel verloopt. Mensen bij wie overtredingen worden vastgesteld, moeten niet alleen worden terechtgewezen, ze moeten weten dat ze gevolgd worden. De plegers moeten snel en efficiënt worden gestraft en indien nodig moeten bepaalde winkels, cafés of andere zaken gewoon dicht.

Die opvolging wordt misschien wel de grootste uitdaging voor de staatssecretaris. Als die in het honderd loopt, is de investering in extra inspecteurs weggegooid geld. De Backer kan er maar beter voor zorgen dat alle diensten die hij aanspreekt om aan de actie mee te werken zich ten volle engageren. Pas als hij erin slaagt om alle stappen van het plan naar behoren uit te voeren, kan hij de sociale fraude echt aanpakken.

In deze tijden van dreigende bezuinigingen in pensioenen en sociale zekerheid is het van het grootste belang dat de sociale wetten correct worden nageleefd en dat fraudeurs geen kans krijgen. Ze ondermijnen niet alleen de cohesie in de steden, maar de hele sociale regelgeving. En die is te mooi om over te laten aan mensen die ze met de voeten treden.