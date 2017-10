Karen Damen: “Ik heb ooit een liposuctie laten doen”

Net zoals na elke aflevering van ‘Gert Late Night’ op VIER duikt James Cooke het bed in met een van de gasten. Deze keer was het de beurt aan zijn beste vriendin Karen Damen. “Ik weet niet wat ik je moet vragen”, zegt Cooke. “Kan je mij niet met iets choqueren?”

Een openhartige Damen vertelt onder meer over haar miskraam in 2008 en het verlies van haar grootouders waarbij ze het even erg moeilijk krijgt. “Dat is bijna tien jaar geleden en ik heb er nog elke dag verdriet van.”

“Ik heb ooit - om mijn grootmoeder te schetsen - een liposuctie laten doen. Ik heb dat nooit aan mijn moeder verteld, maar wel aan mijn grootmoeder. ‘Je hebt groot gelijk om dat te laten doen’, zei ze meteen. ‘Ik zou het in mijn tijd ook hebben gedaan’.”