Bewoners mogen zegje doen over herbestemming ‘Peperbus’

Borgerhout -

Wat kunnen we maken van de parochiekerk Sint-Jan, alias De Peperbus? Die vraag wordt vandaag in vierduizend brievenbussen in Borgerhout gedropt. Alle buurtbewoners worden uitgenodigd op een ‘ideeënbeurs’ op 21 oktober. De nieuwe bestemming kan een interessant voorbeeld zijn voor 68 andere kerken in de stad.