Verwoeste kapel herrijst

Geel - Geel wil de in puin gereden kapel in Rauwelkoven volgend jaar met het geld van de verzekering heropbouwen.

Van de kapel in Rauwelkoven in Geel bleef een half jaar geleden niet meer over dan een stapel stenen nadat een bestuurder uit de bocht was gevlogen en zich dwars door het gebedshuisjes had geploegd. Sindsdien mag de zichtbaarheid op het lastige kruispunt met Reiten dan wel wat verbeterd zijn, de buurtbewoners hopen dat ‘hun’ kapelletje alsnog terugkeert.

“Het is onze bedoeling om er opnieuw een kapel te bouwen”, zegt schepen van Patrimoniium Ben Van Looveren (CD&V) op een vraag van Rosa Van Cleemput (Vlaams Belang). “Maar de buurt vraagt tegelijk om iets te doen aan de onveilige verkeerssituatie op het kruispunt. Daarom willen we eerst bekijken hoe we dat oplossen. Het is dus best mogelijk dat de kapel niet helemaal op dezelfde plaats terugkeert.”

Het verzekeringsverhaal na het ongeval is nog niet afgehandeld, maar de stad engageert zich wel dat er tegen de Maria-meimaand van 2018 een nieuwe kapel op Rauwelkoven staat.