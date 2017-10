Raadslid vraagt aandacht voor huisdieren bij woningbranden

Hoogstraten - Naar aanleiding van Werelddierendag start raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) met een initiatief dat huisdieren meer kans moet geven om een woningbrand te overleven.

Hij ontwierp een sticker die eigenaars van huisdieren kunnen uithangen aan hun raam. Daarop kan aangeduid worden welke dieren zich in het huis bevinden. In de provincie Antwerpen zou het nog niet bestaan. “Bij een brand is het de taak van de hulpdiensten om eerst zo veel mogelijk mensen in veiligheid te brengen”, zegt Arnold Wittenberg. Daarna proberen ze het gebouw te redden. Om de huisdieren bekommert men zich meestal minder. Vaak komt dat omdat de brandweer niet weet of er dieren aanwezig zijn. Ik hoop dat dit idee wordt opgepikt. De herfst en de winter zijn de periode met de meeste woningbranden. Daarom vond ik Werelddierendag een goed moment om het te lanceren. Ik heb ook een mail gestuurd naar de brandweerzone Taxandria om hen hiervan op de hoogte te brengen. Voor de brandweer is het een in elk geval een handig hulpmiddel.”

Zelf heel wat huisdieren

Bij het jongste raadslid van Hoogstraten hebben ze thuis twee honden, schildpadden en vissen. Hun aanwezigheid zal vanaf nu dus duidelijk gesignaleerd worden bij de woning. Arnold Wittenberg hoopt dat velen het voorbeeld zullen volgen. De sticker kan gedownload worden via zijn website.

