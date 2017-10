Veel zware voeten op Kastelein

Turnhout - De trajectcontrole op Kastelein en de Steenweg op Baarle-Hertog is al enkele jaren actief. Toch zijn er nog veel bestuurders die er te snel rijden.

Tussen het kruispunt met de ring en de grens met Weelde-Statie (Ravels) meten de nummerplaatlezers de gemiddelde snelheid. Vorig jaar zijn 2.821 overtredingen geregistreerd. In juli en augustus van dit jaar 647. “Aan beide kanten is het begin van de trajectcontrole aangeduid”, zegt zonechef Roger Leys van politie regio Turnhout. “Onderweg staan nog enkele herinneringsborden. Het aantal overtredingen is al wel gedaald ten opzichte van het begin, maar ligt duidelijk hoger dan de andere plaatsen met trajectcontroles in onze zone. Dat het een weg is met lange rechte stukken is volgens mij de belangrijkste reden. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er nogal wat bestuurders voor de eerste keer op dat traject rijden en zich laten verrassen.” Kastelein-Steenweg op Baarle-Hertog is een van de vijf plaatsen met trajectcontrole in de politiezone. Een aantal camera’s moet vervangen worden, maar daar is nog geen budget voor.