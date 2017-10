Werknemers van Peleman Industries leggen werk neer

Puurs - Arbeiders en bedienden bij Peleman Industries in Puurs hebben gisterenmiddag spontaan het werk neergelegd omdat de onderhandelingen rond de nieuwe cao afsprongen.

“Het personeel vraagt een loonsverhoging van 1,1% en 1 euro extra maaltijdcheques wat bijzonder redelijk is, want ze bengelen al in de buurt van het minimumloon in de chemie”, zegt Paul Schoeters van het ACV. “De directie wil slechts 0,2% extra loon geven en heeft het optrekken van de maaltijdcheques van 4 naar 5 euro naast zich neer gelegd.”

Het voorstel van de directie werd omzeggens door 99% van alle werknemers weggestemd. “Na het middageten zijn de werknemers niet meer aan de slag gegaan en bleven ze in de kantine zitten. De directie kwam toen met bijzonder dreigende taal en intimidaties iedereen sommeren om het werk te hervatten. Een zevental personeelsleden zijn van schrik weer beginnen te werken, maar de rest is meteen naar huis vertrokken. De directie heeft ons gemeld dat ze zich gisterenavond ging bezinnen en dus weten we morgenvroeg (vandaag, red.) meer”, vertelt Schoeters.

Loonlasten te hoog

“Het dient gezegd dat ze al jaren proberen om met allerlei smoezen betere voorwaarden af te remmen, onder andere met het excuus dat de loonlasten hier veel te hoog zijn. Terwijl wat verderop op de Rijksweg bij Alcon op dezelfde dag een investering van 100 miljoen euro werd aangekondigd. Daar denken ze blijkbaar anders over de hoge loonlasten. Ik begrijp de werknemers ten volle: zij kijken ook wel over de muur naar de andere bedrijven hier.”

Peleman Industries is een familiebedrijf dat internationaal actief is en succesvolle inbindsystemen voor boeken en kaften maakt. Er is ook een print on demand afdeling. De directie was gisteren zelf niet meer bereikbaar voor commentaar.