De Parkloop van WIBO behoort in het park tot het verleden en is omgedoopt tot One World Run met de eerste editie nu zaterdag 7 oktober. Foto JB.

Boom - Atletiekclub Wibo hield vorig jaar haar 25ste en laatste parkloop. Toen werd het alternatief al aangekondigd: de eerste One World Run in De Schorre. Afspraak op zaterdag 7 oktober.

Alle sportievelingen van 3 tot 99 jaar zijn welkom op de eerste One World Run in De Schorre. De One World Run krijgt al zeker het bezoek van Nick Van Peborgh, die al meermaals de Antwerp 10 miles en talrijke andere wedstrijden won, net als Sofie Van Accom, veelvuldig Belgisch kampioene op de 1.500 meter met verschillende ereplaatsen in de Crosscup. Vanaf 14u staan er wedstrijden op het programma voor de allerkleinsten (400m) en de jeugd (1 kilometer). Daarna kunnen de recreanten kiezen voor een jogging van 3 of 6 km, terwijl de iets fanatiekere sporters voor de uitdagende 12 km kunnen gaan.

De keuze voor de naam One World Run is niet toevallig een verwijzing naar de One World brug van Arne Quinze. “We willen de aanwezigen niet alleen een leuke sportnamiddag bieden, maar ook de gelegenheid geven om kennis te maken met een aantal lokale, sociale en duurzame initiatieven, onder het motto ‘Make tomorrow a better place’. Daarnaast willen we van de One World Run een zo duurzaam mogelijk evenement maken, zonder afval, met milieuvriendelijke materialen en gezonde drankjes en versnaperingen”, leggen de organisatoren van Wibo uit.

Een deel van de opbrengst gaat naar vzw De Steenschuit, een sociale werkplaats die langdurig werklozen via een origineel opleidingstraject op weg helpt naar een duurzame job. De hoofdprijs van de tombola is een reischeque van 500 euro.

www.oneworldrun.be