Alain Aerts (53) oudste deelnemer aan 100 Miles for Life: “Je moet een beetje zot zijn om drie marathons in 24 uur te lopen”

Viersel / Zandhoven -

Alain Aerts (53) uit Viersel was vroeger een beer van 90 kilo die bokste. Tot hij drie jaar geleden begon te lopen. Nu is hij een smalle paling van 56 kilo, en daar kunnen nog kilo’s afvliegen, want samen met elf anderen loopt hij op 22 december drie marathons achter elkaar voor Music for Life.