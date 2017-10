Turnhout - De Talentenschool in Turnhout pakt voor de eerste keer uit met een STEM-academy voor leerlingen uit de vijfde en zesde leerjaren van basisscholen uit de omgeving. Workshops laten hen kennismaken met deze wetenschappelijke richting.

Leerlingen uit het zesde leerjaar van de basisschool ’t Locomotiefje in Beerse laten zich dinsdagochtend opsluiten in een escape room op Campus Zenit van de Talentenschool in Turnhout. Met vereende ...