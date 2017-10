Straatverlichting uitgevallen in groot gebied in Borgerhout: “Problemen stilaan achter de rug”

Borgerhout - In een groot gebied in Borgerhout is dinsdagavond de straatverlichting uitgevallen. ”De problemen zijn stilaan achter de rug”, meldt de politie rond 21 uur.

“In Borgerhout zijn er problemen met de straatverlichting. De politie en Eandis zijn op de hoogte”, liet de Antwerpse politie snel weten. “Een mobiele eenheid houdt een extra oogje in het zeil.”

Het ging om een erg groot gebied in Borgerhout dat zich ongeveer strekt van de Turnhoutsebaan tot Schijnpoort. Onder meer de Wijnegemstraat, Jan Borluutplein, Kerkstraat, Terloplein, Poststraat, Florastraat, Borsbeekstraat, Sint-Jansstraat, Kortrkijkstraat, Marcusstraat, Rechtestraat, Krugerplein en Somméstraat waren een tijdlang in het donker gehuld.

Er waren ook meldingen van uitgevallen straatverlichting in Berchem en Antwerpen-Noord. Zo zou ook het Koningin Astridplein een tijdlang zonder licht hebben gezeten.

“We vermoeden dat het signaal, dat voor de ontsteking van de lichten wordt uitgestuurd, niet goed is doorgekomen in het transformatorstation”, zei Jean-Pierre Blomme, woordvoerder van Eandis rond 21 uur. “Dat signaal wordt elke dag gestuurd om de lichten te doven of te ontsteken. Onze mensen zijn nu naar het transformatorstation in de wijk Zurenborg gegaan om na te kijken of er ergens een hapering is ontstaan. Straks zullen wij een opnieuw een signaal sturen om de verlichting te ontsteken.”

Niet veel later begon de straatverlichting in verschillende buurten weer aan te gaan.