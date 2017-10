Antwerpenaar mag 1,1 miljoen euro verdelen

Antwerpen - Voor het vierde jaar op rij organiseert het district Antwerpen het burgerbegrotingfestival: een moment waarop bewoners uit het district kunnen debatteren over de besteding van 1,1 miljoen euro.

Het festival vindt plaats op 22 oktober. “Elk jaar worden er door bewoners en verenigingen meer projecten ingediend. Dit jaar gaat het om 152 voorstellen, goed voor zo’n 2,2 miljoen euro. Tijdens het burgerbegrotingfestival kunnen bewoners beslissen welke van deze projecten in 2018 zullen worden uitgevoerd”, zegt David ­Michiels van de dienst participatie. “Dit is een erg democratische en laagdrempelige manier om belastinggeld te verdelen.”

De meeste voorstellen die werden ingediend gaan over de ondersteuning van jeugdwerk. Andere populaire thema’s zijn het aanwerven en ondersteunen van vrijwilligers, huiswerkbegeleiding, interculturele projecten en ideeën voor buurtontmoetingen. “Deelnemers aan het festival kunnen een of meerdere thema’s kiezen om rond te debatteren. In totaal vinden er vijf verschillende rondes plaats waarop telkens twee thema’s besproken worden. Zo zorgen we ervoor dat er aan elk debat een aantal neutrale burgers mee aan tafel zitten.”­

Vorig jaar ging het burgerbegroting­festival door in jongerencentrum Kavka. Dit jaar wordt er naar het Zuiderpershuis getrokken. “Daardoor kunnen er dubbel zo veel mensen deelnemen. We mikken op zo’n driehonderd geïnteresseerden.”

Het district hoopt alvast op een mooie mix aan deelnemers. “We willen zo’n divers mogelijk publiek rond onze debattafels verzamelen. Daarom hebben we dit jaar onder meer een oproep bij onze senioren gedaan om deel te nemen. En ook organisaties die werken rond kansarmoede hebben we extra aangesproken.”

Bewoners die willen deelnemen, kunnen zich nog tot 21 oktober inschrijven.

