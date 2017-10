Boom - Sinds Lieven Collet de eerste wolhandkrab in zijn tuin ontdekte, is hij hiervoor op zijn hoede. Alle dagen wordt de siervisvijver gecontroleerd. De wolhandkrabben overspoelen heel wat waterlopen en deze allesvreters zijn een gevaar voor het ecosysteem.

Lieven Collet werd recent op een avond opgeschrikt door een eigenaardig lawaai terwijl hij samen met zijn vrouw TV aan 't kijken was. "Het was echt een raar geluid. We hadden de TV al wat stiller gezet, ...