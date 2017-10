Hoofdverdachte van putdekselmoord niet onder elektronisch toezicht

Gierle / Lille / Brecht - Jef V.O. (56) uit Gierle (Lille), de oudste verdachte van de zogenaamde putdekselmoord komt niet onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer in Turnhout dinsdag beslist.

De landbouwer wordt samen met zijn zoon Marnik V. O. (21) verdacht van de moord op hun huisbaas Paul Boeye (51) uit Sint-Lenaarts (Brecht). Zijn lichaam werd op 4 februari aangetroffen naast een waterput op het erf van hun boerderij. De bio-ingenieur had ernstige verwondingen aan het hoofd.

Zoon Marnik is sinds april voorwaardelijk vrij. Hij mag geen contact hebben met zijn vader, de hoofdverdachte. De verdediging vroeg dinsdag de vader onder elektronisch toezicht te plaatsen.

“Ondanks het contactverbod met zijn zoon kan onze cliënt elders terecht om zijn voorarrest uit te zitten met een enkelband”, zei meester Stéphanie De Mot. “Hij zou dan 24 op 24 uur in een woning kunnen verblijven.”

De advocate wilde verder niet in detail gaan. Maar vermoedelijk kan de vader terecht bij zijn vader. De bejaarde man woont eveneens in een huisje op het landbouwbedrijf van de familie V. O. aan Rooien in Gierle. Zoon Marnik oefent er ook zijn zelfstandige activiteit uit.

Bijna jaar in voorarrest

De raadkamer ging niet in op het verzoek van Jef V. O., die al acht maanden in voorarrest zit. Zijn verblijf in de gevangenis is met twee maanden verlengd. “Of we in beroep gaan tegen de beslissing, hebben we nog niet besproken”, zegt meester De Mot.

Jef V. O. houdt vol dat het om een ongeluk gaat. Toen de huisbaas op de rand van de put lag, zou het betonnen deksel zijn gevallen.

De verdediging vroeg onlangs de aanstelling van een forensisch expert. “Dergelijke deskundige brengt alles in kaart en houdt rekening met letsels, bloedspatten, technische aspecten van de put en het deksel, enzovoort”, zegt meester Walter Damen. “Een totaalbeeld is duidelijker dan de som van de gefragmenteerde onderzoeken. Het is best mogelijk dat de onderzoekers bepaalde aspecten over het hoofd hebben gezien. Het zou niet de eerste keer zijn dat het gerecht tot een andere conclusie komt na onderzoek van een forensisch expert.”

De onderzoeksrechter stemde in met het extra onderzoek. Maar het parket zag dat niet zitten en tekende beroep aan. De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet nu de knoop doorhakken.