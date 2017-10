IS in nieuwe video: “Schietpartij Las Vegas is wraak voor Amerikaanse aanvallen op kalifaat”

IS heeft een video online gezet waarin de terreurorganisatie stelt dat de bloedige schietpartij in Las Vegas een wraakactie was voor de Amerikaanse aanvallen op het kalifaat.

In een nieuwe video claimt IS opnieuw dat Stephen Paddock het bloedbad in Las Vegas aanrichtte in naam van de terreurorganisatie. De jihadisten stellen dat de aanval een vergelding was voor de luchtaanvallen die de Verenigde Staten uitvoeren in het door IS uitgeroepen kalifaat in Syrië en Irak.

“Jullie zijn verslagen”

Het twee minuten durende filmpje begint met de mededeling dat het een “boodschap voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten vanuit het kalifaat” is. “Jullie zijn verslagen”, valt er later te lezen, terwijl er een ooggetuige en de sheriff van Las Vegas te horen zijn over de gruweldaad.

Mensen vluchten voor de kogels van Stephen Paddock (kleine foto).

“Zoals jullie in ons land mensen doden, zo doen wij dat in jullie land”

De video gaat verder met een oude opname van de Britse IS-beul Mohamed Emawzi, ook bekend als Jihadi John. Daarin zegt hij onder meer dat aanvallen op moslims zullen leiden tot slachtpartijen op het grondgebied van de agressors. “Zoals jullie in ons land mensen doden, zo doen wij dat in jullie land”, luidt een volgende boodschap.

Vervolgens zijn er beelden van de schietpartij te zien met daarover de tekst: “We zijn terug dankzij jullie arrogante buitenlandbeleid jegens Islamitische Staat.” Als laatste wordt president Trump direct toegesproken. Hij heeft de vorige “serieuze waarschuwingen” van IS genegeerd, klinkt het.

Stephen Paddock a.k.a. Abu Abd al-Bar al-Amriki?

IS eiste maandag de aanslag op en beweerde dat Paddock een “soldaat van Islamitische Staat” was. De schutter zou zich maanden geleden tot de islam hebben bekeerd om te strijden voor de terroristen. IS gaf Paddock zelfs een ‘jihadnaam’: Abu Abd al-Bar al-Amriki, blijkt uit een statement van de terreurgroep.

“Eén van de soldaten van het kalifaat, Abu Abd al-Bar al-Amriki - moge Allah hem accepteren-, heeft gereageerd op de oproep van Abu Bakr al-Baghdadi (de leider van IS, nvdr.) om de staten van de kruisvaarders aan te vallen”, aldus de verklaring. “Na nauwkeurige observaties in de Amerikaanse stad Las Vegas verstopte hij zich in een hotel, gewapend met machinegeweren en munitie en keek hij uit over een concert. Hij opende het vuur en liet 600 personen dood of gewond achter, tot het moment dat zijn kogels op waren en hij deze wereld verliet als een martelaar.”

Volgens de FBI is er echter geen enkel bewijs dat Paddock banden zou hebben met terroristische of militante organisaties.