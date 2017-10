Jonge Vlaamse onthult pas na 10 jaar welke gruwelijke dingen ze in haar jeugd moest doen

Een 13-jarig meisje moest haar eigen uitwerpselen opeten en continu leven in de angst om seksueel misbruikt te worden door haar stiefvader. Pas tien jaar later durfde ze haar schrijnende jeugd aan het licht te brengen. Nu heeft de correctionele rechtbank van Brugge de 45-jarige man van haar mama 8 jaar cel gegeven.

Dagelijks kreeg het 13-jarig meisje klappen van Jan, de nieuwe partner van haar mama. De situatie waarin de tiener in Nederland moest leven was schrijnend. Haar stiefvader bond haar vast en dwong haar m haar eigen urine op te drinken en haar ontlasting op te eten. Hij gooide haar van de trap en deed haar bijna verdrinken in het zwembad. Haar moeder deed niets, maar zei dat ze van de grond moest eten.

Toen de familie in 2007 verhuisde van Nederland naar Oostkamp, begon de dader zijn stiefdochter ook te betasten. Een tweetal jaar later begon hij ook regelmatig seks te hebben met het meisje. In diezelfde periode werd ook haar jongere zus door hem aangerand.

“Het was met wederzijdse toestemming”

De bal ging aan het rollen toen de moeder van het slachtoffer in januari 2013 dan toch aangifte deed bij de politie. Het meisje had aan haar zus verteld dat ze al vanop 13-jarige leeftijd een relatie had met Jan. Het ondertussen 23-jarige slachtoffer vertelde het verhaal ook aan haar vriend. Jan H. moest zich verantwoorden voor onmenselijke behandeling en slagen en verwondingen.

De beklaagde gaf enkel toe dat er sprake was van seksuele handelingen. Volgens de verdediging gebeurde alles echter met wederzijdse toestemming. Maar daar had de rechter geen gehoor naar, hij oordeelde dat de verklaringen van het slachtoffer wel degelijk geloofwaardig waren.

De 45-jarige Nederlander is door de Brugse correctionele rechtbank tot acht jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor de jarenlange verkrachting en de onmenselijke behandeling van zijn stiefdochter. Hij werd onmiddellijk aangehouden en krijgt een celstraf van acht jaar. De moeder van het meisje kreeg voor schuldig verzuim 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.