TIPS. Een elixir voor een mooie huid en brillen voor een klein budget

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Elixir voor een mooie huid

L’Eau de Beauté van Caudalie bestaat twintig jaar en dat viert het merk met een ‘limited edition’. Voor wie het cultproduct niet kent: het werd twintig jaar geleden ontwikkeld door Mathilde Tomas, die het recept baseerde op het elixir dat de koningin van Hongarije in de zestiende eeuw gebruikte voor haar stralende huid, waarmee ze de koning van Polen het hoofd op hol bracht. De planteninfusie bestaat uit honderd procent natuurlijk ingrediënten – je ruikt de mirre, oranjebloesem, druiven, rozemarijn, melisse en munt bij het verstuiven. In 1997 werd de formule aangepast en vandaag is het één van de favoriete producten van de topmodellen, die het gebruiken bij een doffe teint of vermoeidheid. Eén van hen, Rosie-Huntington Whiteley, is ook het gezicht voor de nieuwe campagne van het merk.

Sinds deze zomer te koop via www.caudalie.com, vanaf oktober ook in alle Caudalie verkooppunten en in de apotheek. Prijs: 100ml - 37,80€ / 30ml - 13,70€

De juwelen van Gigi

Het Parijse juwelenmerk Messika heeft voor het eerst in zijn bestaan een gastontwerper gevraagd om een capsulecollectie te ontwerpen. Die eer was weggelegd voor topmodel Gigi Hadid, die een stoere collectie maakte met onder meer een choker, een lange halsketting, een earcuff en een ring. Met de collectie voegt ze een vleugje rock en punk toe aan de ‘Move’-collectie van Messika, die dit jaar zijn tiende verjaardag viert.

Verkrijgbaar in alle Messika verkooppunten en op messika.com.

Haarverzorging op maat

Vind je het geknipte product voor je eigen haartype maar niet? Dan is je zoektocht straks misschien wel voorbij. Kérastase lanceert met Fusio Dose Homelab een haarverzorging op maat zonder bezoek aan de kapper. Zo werkt het: via een online formulier op de site geef je meer informatie over je haar. Aan de hand van je beschrijving online wordt een diagnose gemaakt en krijg je haarproducten voorgesteld die je kunt aankopen. Meer informatie op kerastase.be.

Budgetvriendelijke brillen

Het Amsterdamse brillenmerk Ace & Tate raakt goed ingeburgerd in ons land. Na winkels in Antwerpen en Gent, kun je sinds kort ook in de Dansaertstraat in Brussel terecht voor de hipste ontwerpen. Van zonnebrillen tot opticals: alle monturen staan uitgestald in de tijdelijke shop, waarvan het interieur geïnspireerd is op het oeuvre van de Brusselse dichter en beeldend kunstenaar Marcel Broodthaers. Vanaf 98 euro.

Antoine Dansaertstraat 73, 1000 Brussel, www.aceandtate.be