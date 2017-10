Groen en PVDA blijven ijveren voor behoud van Arena-zwembad

Het Arena-zwembad in Deurne Foto: Walter Saenen - WAS

Deurne - De aankondiging van de komst van het nieuwe zwembadcomplex op de site Ruggeveld wordt over het algemeen positief onthaald. Vooral het feit dat niet Studio 100 maar Sportoase de uitbater wordt stemt velen goedgezind. Groen en PVDA blijven echter ijveren voor het behoud van een zwembad in de Arena-wijk in Deurne.

Tegen 2020 moet het groots opgezette zwembadcomplex verschijnen aan Park Groot Schijn, ‘de Ruggeveld’ in de volksmond, waar nu nog de skipiste staat. Lange tijd zag het er naar uit dat Studio 100 er een nieuwe vestiging van Plopsaqua zou gaan uitbaten, maar uiteindelijk viel de keuze op Sportoase. Oppositiepartij Groen reageert tevreden. “Antwerpenaren kunnen er tegen de stedelijke zwemtarieven komen zwemmen in het sportbad en dat is waar wij altijd voor hebben geijverd”, zegt Groen-schepen in Deurne Karen Maes. “Bovendien was mobiliteit doorslaggevend in de toekenning aan Sportoase. Sportoase zou veel meer gericht zijn op de stad en de regio, dan Studio 100, die zich op het hele land richtte. Sportoase zou haar bezoekers veel meer met het openbaar vervoer of met de fiets aantrekken, ook dát was steeds ons pleidooi.”

Scholen

Groen blijft echter ijveren voor het openhouden van het huidige Arena-zwembad. “Dit nieuwe zwembad vormt geen alternatief voor het Arena-zwembad”, zegt schepen Karen Maes. “Meer dan twintig scholen maken gebruik van het Arena-zwembad en de verplaatsing naar de Ruggeveldsite is té omslachtig. Daarom is het noodzakelijk dat er een zwembad in de Arena-wijk blijft.”

Joris Giebens Foto: WAS

Volgens Groen is het de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken. “De komst van een nieuw stedelijk zwembad aan de Ruggeveld is dus zeer welkom”, aldus Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “Maar om de huidige Bloso-normen te behalen, moesten er in Antwerpen twee zwembaden bijkomen. En dus is het onverstandig om het Arena-bad, één van de meest intensief gebruikte buurtzwembaden van de stad, te vervangen door het nieuwe zwembad aan de Ruggeveld.”

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad, in combinatie met extra sportruimte, waar ook nood aan is. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.”

Geldtekort

Oppositiepartij PVDA is dezelfde mening toegedaan. “Het is ongehoord dat het stadsbestuur jaarlijks 1,125 miljoen euro zal wegschenken aan Sportoase”, zegt Kristof Vissers, fractieleider van de PVDA in de districtsraad van Deurne. “Het haalt dit geld rechtstreeks uit de werkingsmiddelen van Arena, dat om die reden, en alleen daarom, onder de sloophamer moet. Er is een nijpend tekort aan zwemwater in Antwerpen, zowel voor scholen als voor recreanten. Ook het zwembad van Wijnegem zal in de nabije toekomst sluiten. De enige logische conclusie is om Arena open te houden naast de nieuwe zweminfrastructuur van Sportoase.”

PVDA stelt zich ook vragen bij de mobiliteitsafwikkeling in Deurne wanneer het nieuwe zwembad opengaat. “De stad heeft gekozen voor een minder megalomaan project dan Plopsaqua, maar toch zal het zwembad dagelijks duizend bezoekers verwelkomen”, zegt Vissers. “We willen een grondige en realistische mobiliteitsstudie van het te verwachten verkeer. Schepen Van Campenhout (N-VA) dacht dat de verkeersafwikkeling wel mee zou vallen omdat bezoekers verspreid over de dag komen zwemmen in tijdsloten. Maar burgemeester, Bart De Wever, kondigde maandag aan dat het project toch vooral dagzwemmers zal aantrekken.”