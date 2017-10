LIVE. Na Vanderhaeghe zegt nu ook Frutos 'neen' tegen Anderlecht en Vanhaezebrouck

De kogel is door de kerk: Hein Vanhaezebrouck is de nieuwe coach van Anderlecht. De ex-trainer van AA Gent ondertekende bij paars-wit een contract voor drie seizoenen, hij wordt om 16u officieel voorgesteld in het Constant Vanden Stock-stadion in het bijzijn van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. Yves Vanderhaeghe bedankte intussen voor het aanbod van paars-wit om assistent van Vanhaezebrouck te worden...