Mechelse binnenstad erkend als toeristisch centrum

Mechelen - De Mechelse binnenstad en de stationsomgeving zijn door de federale overheid erkend als toeristisch centrum. De erkenning moet het winkelcentrum versterken, want de stad kan voortaan meer koopzondagen organiseren.

Om in aanmerking te komen, moest Mechelen voldoen aan een aantal voorwaarden: het toeristisch onthaal wordt verzekerd, toerisme moet van essentieel belang zijn voor de lokale economie en er is een toevloed van toeristen door de aanwezigheid van toeristische attracties.

Uit de analyse van Toerisme Vlaanderen blijkt de stad daar ruimschoots aan te voldoen. Kris Peeters (CD&V), federaal minister van Werk en Middenstand, heeft het positief advies van de Vlaamse regering bekrachtigd. “De aanvraag voor de erkenning gebeurde specifiek voor de binnenstad en de stationsomgeving. Het is ook in deze zone dat de wisselwerking tussen economie en toerisme het grootst is”, stelt Katleen Den Roover (N-VA), schepen van Economie.

"Niet in het wilde weg"

De erkenning als toeristisch centrum biedt de mogelijkheid om meer koopzondagen te organiseren. "We gaan dat niet in het wilde weg doen, maar wij doen dit in overleg met de vzw Mechelen MeeMaken op afgesproken zondagen", zegt de schepen. Mechelen MeeMaken is de nieuwe handelsvereniging van het centrum.