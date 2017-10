Hoe de schutter van Las Vegas probleemloos aan zijn indrukwekkend wapenarsenaal raakte

Alles lijkt erop te wijzen dat Stephen Paddock, de schutter die 59 mensen doodde in Las Vegas, zijn enorm arsenaal op volstrekt legale wijze verkreeg. Hij had een blanco strafblad en in de staat Nevada kan je wapens kopen zonder al te veel gedoe. Intussen raken er steeds meer details bekend over de wapens die Paddock gebruikte.

Met 59 doden is de schietpartij in Las Vegas de dodelijkste in de recente geschiedenis van de VS. Helaas is het evengoed een zoveelste aanvulling in de statistieken. Zo hebben er sinds de schietpartij in een schooltje in Sandy Hook in 2012, waar een jongeman 20 kinderen doodschoot, ruim 1500 massaschietpartijen plaatsgevonden. Daarbij kwamen 1715 mensen om en vielen ruim 6.000 gewonden. Per miljoen inwoners worden in de VS 30 inwoners gedood met een vuurwapen. Ter vergelijking: in België zijn dat er 7, aldus de ontwikkelingsindex van de VN.

Ondanks die verpletterende statistieken behoort de VS tot de weinige landen waar wapendracht verankerd is in de grondwet. “Elke burger is vrij om wapens te hebben en dragen voor diens veiligheid en verdediging, voor de jacht en voor de sport, en voor andere legale doeleinden”, klinkt het.

Super-owners

Met 42 wapens in totaal, 23 in de hotelkamer en nog eens 19 bij hem thuis, is Stephen Paddock geen buitenbeentje in de VS. Volgens het Russell Sage Foundation Journal of Social Sciences zijn immers zo’n zeven miljoen Amerikaanse staatsburgers zogenaamde ‘super-owners’, dat zijn mensen die 8 tot 140 vuurwapens bezitten. Nog volgens de studie bezit zowat de helft van alle Amerikanen één of twee vuurwapens.

In zijn hotelkamer lagen onder meer DDM4’s, drie FN-15’s, een AK-47 en een Colt AR-15. De rest van zijn arsenaal is voorlopig niet bekend.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 3 oktober 2017

Het lijkt ondenkbaar, maar alles wijst erop dat Paddock dit arsenaal volstrekt legaal vergaarde. Zo heb je in de staat Nevada je geen vergunning nodig om een pistool of revolver te kopen. De verplichting tot zogenaamde ‘background checks’, een onderzoek naar de achtergrond van mensen, is wel gestemd tijdens een referendum eind 2016, maar die wet wordt momenteel nog niet toegepast wegens “niet haalbaar”, aldus de openbare aanklager van Nevada.

Het verbod op “oorlogswapens”, grote volautomatische machinegeweren, is er ook niet van kracht. Inwoners zijn er ook niet verplicht hun wapens aan te geven. Ze mogen zoveel vuurwapens kopen als ze maar willen. Wie wil, kan dus een klein leger bewapenen.

Het openlijk dragen van wapens in de publieke ruimte is er ook toegelaten. Je mag dus met je wapen naar casino’s, bars en restaurants. Scholen en universiteiten behoren tot de zeldzame plaatsen waar wapens niet toegelaten zijn in Nevada. In 2014 stierven er 426 mensen na incidenten met vuurwapens, Nevada komt zo op de 12de plaats.

Zelfs naar Amerikaanse normen zijn de wapenwetten in Nevada bijzonder laks. En toch is het niet de slechtste leerling van de klas. Uit een rangschikking blijkt dat 25 staten nog slechter scoren. En dat vindt niet iedereen even erg. Zo noemde de Republikeinse gouverneur van Iowa zijn staat nog de “meest wapenvriendelijke staat in de VS”. Wel deelt Nevada, samen met Louisiana, de trieste eerste plaats bij het aantal doden door vuurwapens per inwonersaantal.

Ook nu weer is de discussie over wapenwetgeving in de VS losgebarsten. Maar het lijkt er niet op dat de schietpartij in Las Vegas iets zal veranderen.