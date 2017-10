Man neergeschoten in Châtelet, verdachte opgepakt

In Châtelineau (Châtelet), in de provincie Henegouwen, niet zo ver van Charleroi, is een man neergeschoten. Dat is dinsdagmiddag vernomen van de lokale politie. Er werd een verdachte opgepakt.

Het slachtoffer, een man van ongeveer 30 jaar, werd aangetroffen in een woning met een schotwonde in de buik. De dader sloeg na de schietpartij op de vlucht. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en verkeert nog in levensgevaar.

De politie van Châtelet-Aiseau-Farciennes heeft een veiligheidszone ingesteld. De speurders konden snel een verdachte identificeren, die ondertussen werd opgepakt. In de buurt van de woning waar de schietpartij plaatsvond, werd, in de buurt van het spoor, een wapen aangetroffen.

Er werd een onderzoek geopend wegens poging tot doodslag. De politie gaat uit van een afrekening binnen het drugsmilieu.