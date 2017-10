Antwerpse lage-emissiezone genomineerd voor Europese onderscheiding

Antwerpen - Het European Institute of Public Administration (EIPA) heeft de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) genomineerd voor een European Public Sector Award. De LEZ, die in februari van start ging en bedoeld is om de meest vervuilende vervoersmiddelen uit de Antwerpse binnenstad te houden, dingt op 22 november in Maastricht met drie medegenomineerden naar de prijs in de categorie ‘Regional Award’.

Volgens het EIPA selecteerde een jury in drie categorieën twaalf genomineerden die staan voor “innovatieve initiatieven die succes boekten bij het beantwoorden van complexe uitdagingen”, met een voorkeur voor projecten die ook elders toepasbaar kunnen zijn. “Sinds 2015 hebben de stad Antwerpen en de Vlaamse regering nauw samengewerkt om de eerste lage-emissiezone in Europa te creëren die alle gemotoriseerde voertuigen met meer dan twee wielen automatisch registreert”, aldus de EIPA. De complexiteit ligt volgens de EIPA onder meer bij het grote volume aan gegevens die dagelijks verzameld worden en het strikt waken over gegevensbescherming.

Heksentoer

“De LEZ-software ontwikkelen was inderdaad een heksentoer die we op zeer korte tijd moesten klaarspelen”, reageert een trotse Antwerps schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Het was uiterst complex om met zo vele overheids- en private partners dit werk tot een goed einde te brengen, zeker gezien de grote hoeveelheid data die verwerkt moest worden, de complexe privacyproblematiek die erbij betrokken was en de kleine marge voor fouten. Dit alles is op een zeer korte ontwikkeltermijn van een goede zeven maanden tot een goed einde gebracht, geen evidentie in een klimaat waarbij vele overheids-IT-projecten over budget en over tijd gaan.”

Het European Institute of Public Administration (EIPA) is een aan de Europese Unie gelinkte organisatie die opleidingen aanbiedt voor ambtenaren van alle overheidsniveaus, om hen vertrouwd te maken met de Europese instellingen en het Europese beleid.