Qmusic-presentatrice in het grootste geheim getrouwd

Radiopresentatrice Heidi Van Tielen is in het grootste geheim getrouwd met haar vriend Kristof. Zelfs haar collega’s bij Qmusic wisten van niets. Dat vertelt de 32-jarige blondine in Story.

“Kristof en ik zijn onlangs getrouwd in zeer intieme kring. Na elf jaar voelde het goed om die stap te zetten, hoewel ik helemaal niet zo romantisch ben. Een goede relatie staat of valt voor mij niet met een huwelijk. Ik moet soms ook nog wennen aan het feit dat ik ‘mijn man’ moet zeggen", klinkt het.

Haar boezemvriendin en radiocollega Anke Buckinx, die een ochtendshow presenteert op Joe, was zelfs niet uitgenodigd. “Maar ik heb wel een foto gezien van Heidi in haar trouwjurk en ik verzeker je: ze zag er prachtig uit”, klinkt het. Ze voegt eraan toe dat ze zelf niet in het huwelijksbootje zal treden met haar Tom omdat hij het niet nodig vindt om een dag in het middelpunt van de belangstelling te staan.