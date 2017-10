Tropisch Instituut gaat op zoek naar oprukkende tijgermug

Antwerpen - Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gaat op 23 plaatsen in België zoeken naar de tijgermug. Het beestje, onder andere verantwoordelijk voor de ernstige hersenziekte zika, rukt op naar onze contreien, al kan een tijdige opsporing en bestrijding misschien voorkomen dat ze hier permanent komt.

Door geglobaliseerd goederentransport, maar ook door klimaatopwarming hebben exotische steekmuggen zoals de tijgermug zich al kunnen vestigen in Zuid-Europa. Dat geldt onder meer voor de tijgermug, die onder andere dengue, chikungunya en zika kan overdragen.

Foto: katrijn van giel

Het ITG vond eerder al sporadisch een tijgermug in België, maar tot nu toe lukte het de soort nog niet om de winter te overleven of zich voort te planten. Om een permanente aanwezigheid te vermijden, zetten verschillende overheden het driejarig project “Monitoring van Exotische Steekmuggen in België” (MEMO) op. Op 23 importplaatsen zijn vallen gezet om het beestje te detecteren. Als ze wordt aangetroffen en er blijken er meer te zitten, kan de plek worden ontsmet.

“Het gaat om plaatsen waar exotische muggen mogelijk ons land kunnen binnenkomen, zoals bandencentrales, tuincentra, havens en luchthavens. De tijgermug reist graag mee via tweedehandsbanden en lucky-bambooplanten. Het water dat in banden blijft staan of waarin de planten vervoerd worden, is een ideale afzetplaats voor hun eitjes. Ook luchthavens en havens worden gemonitord”, zegt Wim Van Bortel, ITG-onderzoeker en coördinator van het MEMO-project.

Het ITG wijst er evenwel op dat enkele tijgermuggen alleen niet meteen een gevaar vormen. Een mug moet al eerst een besmet persoon - bijvoorbeeld een teruggekeerde reiziger of een toerist hier - steken om het virus naar iemand anders te kunnen overdragen. Daarvoor moeten mug en virus dus op eenzelfde plaats aanwezig zijn. De kans daarop stijgt evenwel als de populatie tijgermuggen groeit. “Net om dat laatste te vermijden, wordt dit programma opgezet”, besluit het Tropisch Instituut.