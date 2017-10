Welke ontbijtgranen zijn het ongezondst? Deze krijgen de slechtste score

78 procent van de Vlamingen ontbijt, alleen zijn de ontbijtgranen die ’s ochtends aan tafel komen niet altijd zo gezond als de verpakking claimt. Consumentenorganisatie Test-Aankoop vergeleek 320 soorten ontbijtgranen en gaf ze een score op basis van hun voedingswaarde.

Met de ‘Nutri-Score’ wil Test-Aankoop een duidelijk overzicht bieden van hoe gezond ontbijtgranen en granola zijn. De producten die een ‘A’ krijgen, scoren het best, een product met een ‘E’ mag je wel eten, maar met mate. Voor de nutri-score werd rekening gehouden met positieve parameters zoals de aanwezigheid van vezels, eiwitten, fruit en noten en met negatieve parameters zoals kilocalorieën, verzadigde vetzuren, suikers en zout.

In de lijst krijgen 109 van de 320 geanalyseerde producten een A of een B, verschillende daarvan zijn van het eigen merk van een supermarkt, zoals Carrefour, Colruyt en Delhaize. Slechts één merk krijgt een E: de extra crunchy milk chocolate van Kellogg’s. Verder blijken vooral ontbijtgranen die zich op kinderen richten, echte suikerbommen. Meer dan 80% van de kinderproducten uit de selectie van Test Aankoop bevatte veel te veel suiker, geen enkele daarvan kreeg een A-score.

Nog een misleidende factor is de voedingswaarde per portie: de aanbevolen portie varieert meestal tussen de 30 en de 60 gram, wat volgens Test-Aankoop geen realistische portie is.

Bekijk de vergelijking van 320 verschillende ontbijgranen op de website van Test-Aankoop.