Tubeke tegen Beerschot Wilrijk. Dat is de laatste tegen de eerste in het klassement van 1B. Op papier moet dit dus een hapje zijn voor de Mannekes van 't Kiel, maar niets is minder waar in deze compleet onvoorspelbare afdeling. Slaagt Beerschot Wilrijk er in de drie punten veilig te stellen in Franstalig België en stoomt het team zo verder richting periodetitel? Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20:30.

Tussenstand. TUBEKE 0 - 0 BEERSCHOT WILRIJK